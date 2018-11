La nouvelle mise à jour de Windows rencontre quelques problèmes avec iCloud - © Tous droits réservés

Si vous utilisez à la fois iCloud et Windows, il vaut donc mieux patienter avant d’installer la mise à jour d’octobre. Microsoft invite les utilisateurs à ne pas forcer manuellement son installation et travaille avec Apple afin de trouver une solution le plus rapidement possible. Quant à ceux qui ont déjà installé la mise à jour, attendez-vous à des soucis plus ou moins importants concernant notamment la synchronisation de vos photos entre votre PC et vos appareils Apple.