La nouvelle liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon résiste à l’eau

Le modèle Paperwhite de la gamme de liseuses Kindle, introduit en 2012, connaît une troisième évolution majeure. L’appareil est désormais plus fin et résistant à l’eau, tout en conservant son écran blanc.

Le Kindle Paperwhite se rapproche ainsi des modèles haut de gamme, tels que le Kindle Voyage et le Kindle Oasis, mais à un prix moins élevé. Pour autant, Amazon n’a pas lésiné sur les changements. L’écran est désormais plus proche de la vitre (il y avait auparavant un léger espace entre les deux); le nombre de LED éclairant l’écran a augmenté, tout comme l’autonomie (jusqu’à 6 semaines); l’espace de stockage a doublé et passe à 8 Gb sur le modèle de base (un second modèle propose jusqu’à 32 Gb); et il est désormais possible d’écouter des audiobooks sur la plateforme Audible d’Amazon en connectant une enceinte ou des écouteurs en Bluetooth.