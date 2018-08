La nouvelle interface de Snapchat a fait fuir 3 millions d’utilisateurs

En novembre dernier, Snapchat tentait le tout pour le tout en revoyant complètement l’interface de son application. Le but étant de séduire de nouveaux utilisateurs, de contenter les anciens, et de convaincre les annonceurs qu’Instagram n’a pas fait baisser la cote de Snapchat. Raté.

Dans un message adressé aux investisseurs, le CEO Evan Spiegel a reconnu que la nouvelle interface, qui à son lancement avait provoqué la colère des utilisateurs (une pétition signée par 1,2 million d’utilisateurs avait vu le jour), est un échec. Deux pour cent des utilisateurs actifs ont depuis quitté l’application, ce qui fait chuter le nombre total d’utilisateurs de 191 millions à 188 millions en un seul trimestre.

Pour autant, Spiegel pense qu’aujourd’hui, après avoir écouté les différentes remarques, cette nouvelle interface peut encore séduire. Notamment les annonceurs : "Nous estimons que nous avons répondu aux plus importantes remarques que nous avons entendues et nous sommes impatients de faire toujours plus de progrès sur cette formidable opportunité de montrer plus de contenu approprié aux bonnes personnes." Autrement dit, l’interface est parfaitement pensée pour cibler les utilisateurs avec des annonces qui les concernent.

C’est la première fois depuis son entrée en bourse que Snapchat perd des utilisateurs, malgré une augmentation des revenus de 44% sur un an (de 182 millions de dollars à 262 millions).