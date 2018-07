La nouvelle extension de GTA Online est à découvrir gratuitement pendant quelques jours sur PS4

Si vous êtes fan du jeu de Rockstar et que vous ne possédez pas d’abonnement au PlayStation Plus, voici une belle occasion de découvrir l’excellent mode en ligne de GTA V, constamment alimenté depuis 2013.

La nouvelle extension de Grand Theft Auto Online est disponible, et elle s’appelle After Hours (Nuits Blanches et Marché Noir en français). Vous y ferez la connaissance de Tony Prince, un roi de la nuit important à Los Santos, la ville fictive qui sert de décor au jeu. Votre mission est simple : gérer au mieux sa boîte de nuit, même si cela implique quelques activités illégales (c’est GTA après tout).

Vous aurez également accès à quelques nouveaux lieux, comme un entrepôt souterrain et de nouveaux véhicules. Mais la bonne nouvelle, c’est que Sony et Rockstar offrent le jeu en ligne pendant quelques jours. En effet, l’accès au PlayStation Plus, permettant de jouer en ligne, ne sera pas nécessaire pour profiter de l’extension After Hours, et ce jusqu’au 6 août.

De plus, si vous achetez un abonnement PS Plus de 15 mois (vendus au tarif de 12 mois) avant le 6 août, vous recevrez 1 250 000 dollars dans le jeu et un bonus hebdomadaire de 200 000 dollars pendant 7 semaines. De quoi dépenser sans compter dans le monde virtuel et violent de GTA V.