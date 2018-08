La nouvelle beta d’iOS 12 confirme à demi mot l’arrivée d’un iPad sans bords

Apple devrait, selon toute logique, mettre à jour sa gamme d’iPad lors de la prochaine keynote, attendue pour septembre. Et si l’on se fie à la cinquième beta d’iOS 12, l’iPad Pro pourrait perdre ses bords et gagner un module de reconnaissance faciale.

C’est en tout cas ce qu’annonce une icône, présente dans cette beta (avant chaque mise à jour de son OS, Apple propose plusieurs versions à des beta testeurs afin d’éliminer le plus de bugs possible). On y voit un iPad doté d’un écran bien plus grand, le tout sans bouton Home. L’icone, qui sert d’indicateur de recharge, pourrait être la confirmation d’une rumeur qui court depuis plusieurs mois.