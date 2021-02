La Nintendo Switch signe son meilleur trimestre depuis son lancement

Le succès de la Switch ne se dément pas. À l’approche de son quatrième anniversaire (le 3 mars prochain), la console dépasse officiellement les ventes de la Nintendo 3DS et 2DS.

Lors du dernier trimestre, Nintendo est parvenu à écouler 11,57 millions d’unités. Soit au total, depuis 2017, pas moins de 79,87 millions de consoles. Ce qui permet donc à la Switch de dépasser la famille de consoles 3DS/2DS, écoulée à 75,94 millions d’exemplaires.

Et le succès de la Switch ne devrait pas s’arrêter là. En effet, si le prochain trimestre est aussi bon pour Nintendo, la semi-portable pourrait dépasser les ventes de la Game Boy Advance. Avec 81,51 millions d’unités écoulées, la Game Boy Advance ne devance plus la Switch “que” de 2,5 millions d’exemplaires. Il restera ensuite à la Switch trois consoles à dépasser : la Wii, la Game Boy et la première Nintendo DS.

Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le dernier trimestre n’a pas été marqué par l’arrivée de gros jeux. Mis à part Mario Kart Live : Home Circuit ou Pikmin 3 Deluxe (1,08 et 1,94 million d’exemplaires vendus, respectivement), la console devrait connaître un début 2021 plus excitant que la fin 2020.

Sont en effet attendu des titres comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (le 12 février), Persona 5 Strikers (le 23 février), Bravely Default II (le 26 février), sans oublier Monster Hunter Rise de Capcom, à la fin du trimestre.

Du côté des jeux à succès, Nintendo annonce que Mario Kart Deluxe s’est vendu à 33,41 millions d’exemplaires. Animal Crossing : New Horizons a séduit 31,18 millions de joueurs (une augmentation de 5,14 millions en un trimestre). Enfin, à la troisième place, on retrouve Super Smash Bros. Ultimate avec 22,85 millions d’unités.

Bref, rien n’arrête la Switch. Et la pénurie de PlayStation 5 et Xbox Series X/S, qui se poursuit, devrait profiter à Nintendo.