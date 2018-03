La Nintendo Switch se dote d'une vraie croix directionnelle... mais non officielle

Malgré le succès mérité de la Nintendo Switch, la console n'est pas exempte de défauts pour autant. À commencer par les Joy-Con, deux manettes pas très pratiques, dont la maniabilité a été sacrifiée au profit d'une pseudo symétrie.

Voilà pourquoi l’entreprise japonaise Hori a dévoilé un Joy-Con gauche doté d’une vraie croix directionnelle située sous le joystick, en lieu et place des 4 boutons fléchés. La marque, spécialisée dans les accessoires pour consoles de jeux vidéo, cible particulièrement les joueurs à la recherche de plus de précision. Notamment pour des jeux de combats ou sur l’excellent jeu de plateformes Céleste, dont le moindre faux mouvement peut être fatal.

Malheureusement, qui dit manette non officielle dit fonctionnalités absentes. Ainsi, ce Joy-Con gauche ne peut être utilisé qu’en mode portable. Impossible donc de retirer les deux manettes et de jouer sur la télé. L’accessoire conçu par Hori ne propose aucune vibrations, donc dites adieu au HD Rumble, et ne peut être utilisé en solo lors d’une session de jeu multi joueurs en mode local. Enfin, la manette ne dispose pas de gyroscope ni de gâchettes SL et SR.

Autrement dit, le produit, qui sera vendu 20€ au Japon dès le mois de juillet, est loin d’être idéal. Mais en cas de succès, cela pourrait donner des idées à Nintendo. D’ici là, on vous conseille de vous rabattre sur la manette pro conçue par Nintendo. Bien qu’elle force le jeu sur la télé (et qu’elle coûte 70€...), elle dispose d’une croix directionnelle et s’avère indispensable pour certains jeux.