La Nintendo Switch Pro, avec son écran OLED, pourrait débarquer en septembre

Selon Bloomberg, la déclinaison “Pro” de la console de Nintendo serait annoncée en marge du salon E3.

Une console pas si nouvelle que ça

Concrètement, la Switch Pro sera une version améliorée et plus puissante de l’actuelle Switch, sortie en 2017. Au programme, les rumeurs annoncent un écran OLED de 7 pouces (contre 6,2 pouces actuellement) conçu par Samsung, une nouvelle puce développée par Nvidia, et la possibilité d’afficher du contenu en 4K une fois la console reliée à un téléviseur.

Selon Bloomberg, cette déclinaison “Pro” (bien qu’on ne connaisse pas encore son nom officiel) entrerait en production dès le mois de juillet, en vue d’une sortie en septembre, voire octobre. Un délai assez court, qui pourrait avoir des conséquences sur les stocks.

On le sait, les consoles comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S sont très difficiles à trouver en magasin, et la situation pourrait être similaire en ce qui concerne la nouvelle Switch. Bien que les fournisseurs de Nintendo déclarent à Bloomberg être en mesure d’honorer les commandesmalgré la pénurie de puces et autres composants.

Enfin, concernant la présentation de ce nouveau modèle, elle devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent. Nintendo organisera sans doute un événement en ligne en marge du salon E3. Salon qui débutera le 12 juin prochain.