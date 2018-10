La Nintendo Switch pourrait bientôt accueillir le catalogue de la Dreamcast de SEGA

C’est le célèbre magazine nippon Famitsu qui révèle l’info. De quoi faire grandir la gamme SEGA Ages disponible sur le Nintendo eShop.

À l’heure actuelle, deux jeux SEGA Ages sont disponibles sur la console de Nintendo : Sonic the Hedgehog (6,99 €) et Thunder Force iV (6,99 €). Mais cette gamme pourrait bien s’agrandir avec l’arrivée de jeux Dreamcast et Saturn. C’est en tout cas ce qu’affirme Naoki Horii, PDG de M2, au magazine Famitsu. M2 étant une société ayant réalisé un très grand nombre de portages de jeux SEGA et qui s’occupe notamment de la gamme SEGA Ages.