La Nintendo Switch passe en version 5.0

La console de Nintendo s’offre sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie. Au programme : des améliorations du côté du contrôle parental, des suggestions d’amis simplifiés et des corrections de bugs.

La mise à jour 5.0 est donc arrivée plus tôt que prévu sur la dernière console en date de Nintendo. Pour l’obtenir gratuitement, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres et de choisir l’onglet " console ". Une fois installée, voici les nouveautés qui vous attendent :

Le système de contrôle parental permet désormais d’exclure certains jeux de la restriction mise en place. La limite de temps de jeu reste cependant toujours d’actualité. Ces réglages plus précis devraient offrir plus de flexibilités aux parents.



Il est désormais possible d’ajouter des contacts en vous connectant à Twitter ou Facebook. Une fois votre compte Nintendo lié aux deux réseaux sociaux, vous pourrez retrouver plus facilement vos amis.



Les actualités disposent désormais de filtres, pour une meilleure lisibilité (jusqu’ici, toutes les news étaient mélangées).



L’achat de jeux dématérialisés peut désormais se faire sur PC ou smartphone. Une fois le payement effectué, le jeu se téléchargera à distance si votre console est en veille.



Le bug qui avait effacé après un an le temps passé sur chaque jeu est désormais corrigé. Vous retrouverez donc toujours le nombre d’heures passées à jouer à Zelda ou Mario Odyssey.

Enfin, d’autres petites nouveautés plus anecdotiques sont également de la partie, notamment de nouvelles icônes inspirées de ARMS et Kirby pour illustrer votre profil; le menu d’affectation des manettes affiche désormais les bonnes couleurs des joycons ; et la saisie de code s’effectue désormais via les sticks et non plus via l’écran tactile.

Rien de révolutionnaire donc, mais une mise à jour bienvenue malgré tout. De quoi améliorer certains points avant de réellement entamer cette deuxième année qui s’annonce au moins aussi riche que la première pour la console et son constructeur.