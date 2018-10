La Nintendo 64 Mini en fuite sur internet ?

Les clichés de très mauvaises qualités publiées sur le web sont peut-être des fake, mais toujours est-il que si la console voit le jour, elle devrait probablement ressembler à ce qui est montré sur les photos. À savoir un look identique à l’originale, avec sur le devant, un cache qui dévoile les ports Wiimote pour y connecter plusieurs manettes. Après tout, c’est ce que Nintendo a proposé sur la NES et la SNES Mini.

Après le succès de la NES Mini en 2016 et de la SNES Mini en 2017, tout le monde attend logiquement l’arrivée d’une autre console de la marque, à savoir une version mini de la Nintendo 64. Et si on en croit les dernières rumeurs, la firme nippone pourrait proposer la miniature de sa console 64 bits plus tôt qu’on ne le pense.

Reste à savoir si on pourra connecter quatre manettes comme sur la Nintendo 64 originale, et si Nintendo livra la console avec plus de deux manettes (on en doute fortement). Et si la liste des jeux préinstallés est similaire à celle-ci, dévoilée il y a quelques jours :