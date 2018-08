La New York Public Library anime des classiques de la littérature sur Instagram

Pour l’occasion, la New York Public Library s’est associée à l’agence de publicité Mother, également basée à New York, afin de créer ce format hybride qui mélange le texte original de l’auteur (en anglais) à des animations très réussies. Selon Corinna Falusi, directrice artistique chez Mother, “Instagram a sans le savoir créé la bibliothèque parfaite pour ce nouveau type de roman en ligne. De la façon dont vous tournez les pages, à l'endroit où vous vous posez votre pouce en lisant, l'expérience est comparable à la lecture d'un roman de poche.”

Pour débuter cette nouvelle série, la bibliothèque a choisi Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Suivront dans les prochains mois la nouvelle La Séquestrée (The Yellow Wallpaper) de Charlotte Perkins et La Métamorphose de Franz Kafka. Et pour tous ceux qui lisent lentement, le compte sauvegardera chaque chapitre dans les Highlights de l’application, qui permettent de redécouvrir des stories qui ont plus de 24 heures.

Pour découvrir Alice au Pays des Merveilles dans la langue de Shakespeare, avec des illustrations signées Magoz, c’est par ici.