La NES Classic Mini sera officiellement de retour cet été

Pour rappel, la NES Classic Mini se connecte à votre téléviseur en HDMI (et via USB pour l'alimentation) et propose 30 jeux dont voici la liste :

- Balloon Fight

- Bubble Bobble

- Castlevania

- Castlevania II: Simon’s Quest

- Donkey Kong

- Donkey Kong Jr.

- Double Dragon 2 : The Revenge

- Dr. Mario

- Excitebike

- Final Fantasy

- Galaga

- Ghosts'n Goblins

- Gradius

- Ice Climber

- Kid Icarus

- Kirby’s Adventure

- Mario Bros.

- Mega Man 2

- Metroid

- Ninja Gaiden

- Pac Man

- Punch-Out Featuring Mr. Dream

- StarTropics

- Super C

- Super Mario Bros.

- Super Mario Bros. 2

- Super Mario Bros. 3

- Tecmo Bowl

- The Legend of Zelda

- Zelda II: The Adventure of Link