La néobanque Monese lance les IBANs belges

Monese devient la première néobanque européenne à proposer des comptes courants belges.

L'entreprise britannique était déjà présente sur le marché belge, mais ne proposait que des comptes courants anglais. Désormais, les clients belges peuvent utiliser leur nouvel IBAN pour réaliser des paiements en Belgique et le partager avec leurs employeurs pour percevoir leurs revenus directement sur leur compte Monese.

La Belgique, décrite comme un "marché prioritaire" par l'entreprise, est le premier pays concerné par cette nouvelle fonctionnalité. Plus de 15000 clients ont déjà choisi la néobanque dans notre pays et Monese ambitionne de quadrupler ce volume en 2021. Au niveau européen, Monese compterait près de 2 millions d'utilisateurs.

Nous sommes ravis de lancer les comptes courants dotés d’un IBAN localisé en Belgique et de permettre le prélèvement automatique partout en Europe.

"Nous nous attachons à offrir à nos clients en Belgique et partout en Europe continentale des fonctionnalités et services plus locaux, ainsi qu’un accès aux services de paiement sans contact de qualité – à travers Apple Pay et Google Pay – afin de s’adapter au mieux à leurs habitudes financières" a dit Norris Koppel, CEO et fondateur de Monese

Fondée en 2015, la néobanque 100% mobile opère dans 31 pays européens. En Belgique, elle concurrence d'autres néobanques comme Bunq, Revolut ou encore N26.