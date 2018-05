La Neo Geo revient en version mini, et présente sa liste de 40 jeux

Il n'y a pas que Nintendo qui fait du pied aux nostalgiques. Vu le succès de la NES Mini et de la Super NES Mini, SNK souhaite également faire son retour avec une version mini de sa Neo Geo.

Selon la chaîne YouTube Spawn Wave, la console reviendra sous la forme d'une mini borne d'arcade (ce qu'on appelle une borne tabletop) avec un écran de 9 centimètres de diagonale, un joystick, six boutons et un port jack pour brancher des écouteurs. Autrement dit, il sera possible d'y jouer sans la connecter à une télévision. Mais pour tout ceux qui préfèrent un écran plus grand, il sera également possible de connecter la borne en HDMI.