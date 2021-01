La Nasa a réussi une téléportation quantique longue distance, qu'est-ce que ça veut dire ?

Une téléportation quantique longue distance a été réalisée pour la première fois par la Nasa. Qu’est-ce que ça veut dire et qu’est-ce que cela implique ?

La téléportation quantique – l’envoi de qubits de photons via un câble à fibre optique – a été démontrée par des chercheurs pour la première fois. Cette réalisation pourrait être utilisée pour développer un service Internet quantique, qui révolutionnerait le stockage de données et l’informatique ; les scientifiques affirment également que cela inaugurera une nouvelle ère de communication.

Un transfert d’états quantiques d’un endroit à un autre

Les scientifiques ont envoyé des qubits à travers 44 kilomètres de réseau de fibre optique avec un degré de fiabilité de 90%. Ce réseau a été construit avec un équipement standard, qui serait compatible avec l’infrastructure Internet existante mais des recherches plus poussées demanderont un matériel plus développé.

Les Qubits fonctionnent en remplaçant les bits traditionnels (les "1" et "0" utilisés pour coder les informations numériques) par des bits quantiques, ou qubits. Ceux-ci sont capables de fonctionner à la fois comme un "1" et un "0" en même temps en existant dans un état de superposition, ce qui signifie que chaque nouveau qubit ajouté à l’ordinateur augmente sa puissance de manière exponentielle plutôt que linéaire.

La téléportation quantique est donc un transfert d’états quantiques d’un endroit à un autre. Ce transfert a été effectué en utilisant l’intrication quantique, où deux particules sont liées de telle sorte que les informations partagées avec l’une sont partagées avec l’autre exactement au même moment, où qu’elles soient.

"Nous voulions repousser les limites de ce type de recherche et prendre des mesures importantes pour réaliser à la fois des applications réelles pour les communications et les réseaux quantiques et tester des idées de physique fondamentale", Panagiotis Spentzouris, responsable du programme de science quantique au Laboratoire Fermi, selon Vice.

Qu’est-ce que cela implique ?

Cette réalisation incroyable à des implications directes sur le futur de l’informatique. La communication entre ordinateurs sera quasiment instantanée (proche de la vitesse de la lumière), plus fiable et avec des chiffrements plus sécurisés. Si cela ne nous rapproche pas énormément d’une téléportation physique à la Star Trek, les rêveurs et autres scientifiques visionnaires y voient un petit pas qui comptera peut-être.