Mais tout savoir sur ses utilisateurs afin d’aider les annonceurs à mieux cibler leurs publicités n’est pas le seul moyen de gagner de l’argent. C’est pourquoi Facebook lance WhatsApp Business API, un nouvel outil qui permettra aux entreprises de communiquer avec leurs clients via la messagerie, et ce de façon payante.

La monétisation de WhatsApp passera par les entreprises - © Tous droits réservés

WhatsApp Business, qui compte déjà trois millions d’utilisateurs (contre 1,5 milliard pou la version classique de la messagerie), permettra aux entreprises de gérer les communications avec les clients existants et potentiels. Les entreprises pourront utiliser WhatsApp pour vous informer sur une livraison ou pour tout autre événement, et chaque message sera payant (à charge de l’entreprise, bien entendu). Libre à vous de répondre ou pas. Facebook accorde un délai de 24 heures à l’entreprise pour répondre gratuitement au client. Après les 24 heures, les réponses de l’entreprise seront également payantes.

Un système qui, selon les premiers retours, semble porter leurs fruits : "Nous testons l’API WhatsApp Business depuis des mois et nous travaillons actuellement avec plus de 90 grandes entreprises, dont Singapore Airlines, Uber et Wish. Les entreprises utilisant WhatsApp ont reçu des commentaires positifs de la part des clients qui ont bénéficié d’une expérience rapide et fiable dans une application qu’ils utilisent déjà pour la messagerie."

Quant aux utilisateurs de l’application classique, rien ne change pour eux. WhatsApp reste gratuit.