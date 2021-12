La minute insolite : prendre des photos n’aide pas notre mémoire

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on pose son téléphone et on profite de l’instant.

Souvenirs, souvenirs…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, prendre une photo pour se souvenir d’un instant aurait l’effet inverse sur notre cerveau. Selon une étude, réalisée en 2018 et publiée dans le Journal of Applied Research in Memory and Cognition, prendre des photos “permet aux gens de décharger de la mémoire organique sur la mémoire artificielle de l'appareil photo, sur laquelle ils peuvent compter pour "se souvenir" à leur place.”

Pour prouver leur hypothèse, les chercheurs ont testé les effets de la prise d’une photos sur la mémoire en demandant à des élèves de se souvenir d'une série de peintures dans trois situations : sans appareil photo, avec un appareil photo et avec une application de type Snapchat où les photos disparaissent après quelques minutes.

Les chercheurs ont constaté que ceux qui prenaient des photos avaient toujours plus de mal à se souvenir des détails de la peinture, que la photo soit stockée ou non en permanence sur leur smartphone.