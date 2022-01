La minute insolite : Microsoft se lance dans les vernis à ongles

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on se fait belle (et beau).

”La plus belle pour aller jouer”

Non, vous ne rêvez pas : Microsoft, via sa branche Xbox, s’associe à OPI, afin de proposer 12 vernis à ongles inspirés de licences phares, comme Halo ou Forza Horizon 5.

Le nom donné à chaque couleur est un jeu de mots plus ou moins réussi (You Had Me at Halo, Can’t CTRL Me, N00berry…), ce qui devrait plaire aux fans d’humour, de jeux vidéo et de vernis à ongles. Un secteur sans doute très niche, mais pourquoi pas…