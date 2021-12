La minute insolite : le premier spam a été envoyé en 1864

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on oublie les emails et on ressort le télégraphe.

L’arnaque a toujours existé

Comme l’explique Time Magazine, le premier spam “moderne” a été envoyé par Gary Turk, en 1978. En effet, cet employé de Digital Equipment Corporation avait envoyé un mail groupé sur ARPANET à plus de 400 personnes, pour mettre en avant les nouveaux ordinateurs de la firme.

Depuis, la pratique est courante et sa popularité ne semble pas diminuer. Mais pour trouver les traces du premier message envoyé, mais non sollicité, il faut remonter jusqu’au 19e siècle. En effet, “les premiers spams sont arrivés par câble dès 1864, lorsque des lignes télégraphiques ont été utilisées pour envoyer des offres d'investissement douteuses à de riches Américains”, explique Time.