La minute insolite : l’oiseau de Twitter a un prénom

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on termine la semaine tout en légèreté.

Pour les fans de basket

Le nom de l’emblématique oiseau de Twitter, qui sert de mascotte au réseau social depuis sa création en 2006, est tout simplement Larry. Pourquoi Larry ? Car en anglais, oiseau se dit Bird, et Larry Bird est une légende du basket-ball. Grand rival de Magic Johnson, il fait partie des meilleurs joueurs de la NBA et rejoint même le Basketball Hall of Fame en 1998.

Comme l’explique Mashable, “le cofondateur de Twitter est Biz Stone. Une interview de 2009 du Boston Globe nous dit que Stone est diplômé de la Wellesley High School, juste à l'extérieur de Boston. Et Wikipedia nous dit que Stone est né en 1974. Cela signifie que Stone était probablement un jeune prépubère aux yeux écarquillés à l’époque où Larry Bird menait les Celtics de Boston à deux championnats de la NBA, remportant trois titres consécutifs de 1984 à 1986.”

Biz Stone avait également confirmé l’information en 2011.