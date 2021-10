La minute insolite : jouer activement aux jeux vidéo serait aussi bénéfique que la course à pied

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, une bonne nouvelle pour les gamers.

Courir ou jouer, il (ne) faut (plus) choisir

Selon une étude réalisée par l’université de Bath, au Royaume-Uni, une session de jeu peut réellement améliorer votre santé autant que le jogging. On ne parle évidemment pas ici de jeux “passifs”, mais bien de jeux qui font bouger les joueurs, comme Just Dance, ou encore Ring Fit Adventure sur Switch.

“Alors que les jeux traditionnels ont la mauvaise réputation d'encourager un mode de vie sédentaire et trop de temps à l'écran, les chercheurs disent que jouer à des jeux peut aider les patients diabétiques de type 1 à rester en bonne santé”, explique l’étude.

Ainsi, les auteurs de l'étude au Royaume-Uni et au Brésil ont mené un essai impliquant des patients diabétiques de type 1 jouant à des jeux vidéo actifs ou courant sur un tapis de course à intensité modérée. Les chercheurs ont ensuite mesuré la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'efficacité de la consommation d'oxygène et sa capacité à maintenir la fluidité sanguine immédiatement après, 30 minutes après et 24 heures après les séances d'exercice. Les résultats montrent que les jeux vidéo actifs produisaient des "effets physiologiques très similaires" lorsque l'équipe comparait les résultats à ceux de l'exercice traditionnel sur tapis roulant.

De quoi motiver tous ceux qui n’aiment pas la course à pied.