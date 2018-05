La manette Switch Pro est désormais compatible avec Steam

"L'équipe du Steam Controller est heureuse de vous annoncer que la dernière version bêta du client Steam intègre dorénavant la prise en charge de la manette Nintendo Switch Pro. Nous pensons que c'est un excellent appareil dont les fonctionnalités s'allient parfaitement au catalogue Steam. Le pad directionnel est idéal pour les jeux de combat et de plateforme et le gyroscope améliore la visée dans nos titres de type FPS/action."

Après la manette PlayStation 4 et la manette Xbox One, c'est donc la Switch Pro qui devient compatible avec Steam. Valve a confirmé l'information sur son site, en détaillant la marche à suivre pour relier les deux appareils.

Avis à tous les propriétaires d'un PC et d'une Nintendo Switch : la manette Switch Pro peut désormais être utilisée pour jouer sur PC. Une bonne nouvelle, puisque le produit de Nintendo est très réussi.

Si vous souhaitez essayer la manette sur votre PC, il faudra obligatoirement s'inscrire au programme bêta de Steam et ensuite cocher l'option "assistance configuration Nintendo Switch" dans le menu des paramètres des manettes. Pour plus d'informations, sachez que tous les détails se trouvent par ici. Vous aurez ensuite tous le loisir de reconfigurer chaque bouton de la manette, comme permuter les boutons A/B et X/Y ou recalibrer le gyroscope selon les jeux.