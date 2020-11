La manette de la Xbox Series X sera bientôt compatible avec l’iPhone et l’iPad

Apple et Microsoft collaborent en ce moment afin de rendre la manette next-gen vendue avec la Xbox Series X et S compatible avec les iPhone et les iPad.

La mise à jour sera proposée prochainement, comme l’explique Apple sur son site. Actuellement, l’iPhone et l’iPad sont compatibles avec la manette Xbox Wireless (modèle 1708), la manette Xbox Elite Series 2, la manette Xbox Adaptive, ainsi que la DualShock 4 de PlayStation.

Apple n’a cependant pas précisé si la DualSense, à savoir la manette de la PlayStation 5, serait bientôt prise en charge. Mais on espère que Sony et la marque à la pomme proposeront prochainement une compatibilité.

Pour rappel, si vous possédez un iPhone ou un iPad (ainsi qu’une Apple TV) sur iOS 13 ou iOS 14, vous pouvez connecter facilement une manette Xbox ou PlayStation :

POUR UNE MANETTE DUALSHOCK 4 : Appuyez simultanément sur le bouton "PlayStation" et le bouton "Share". Une lumière clignotera pour indiquer que la manette est prête à être connectée. POUR UNE MANETTE XBOX ONE : Allumez votre manette en appuyant sur le logo Xbox. Ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage situé sur le haut de la manette (à côté du port micro-USB) jusqu'à ce que le logo Xbox clignote. Sur votre appareil (iPhone, iPad et Apple TV), rendez-vous dans les réglages, puis dans le sous-menu "Bluetooth" Votre manette devrait apparaître dans la liste des appareils reconnus ("DUALSHOCK 4 Wireless Controller" ou "Xbox Wireless Controller") Cliquez sur la manette de votre choix. La lumière de la DUALSHOCK 4 deviendra alors rose, tandis que la manette Xbox arrêtera de clignoter Vous pouvez ensuite profiter de nombreux jeux compatibles avec une manette, sur Apple Arcade ou d'autres jeux disponibles sur l'App Store

Attention, pour utiliser vos manettes avec la PlayStation 4 et la Xbox One, il faudra de nouveau les appairer. Pour cela, une simple connexion avec un câble USB branché à la console suffira.