Ce n'est un secret pour personne, Google s'intéresse de près à l'industrie du jeu vidéo. À quelques jours d'une conférence entourée de mystère, le look de la manette conçue par le géant du net fuite en ligne. Il y a quelques semaines, Google conviait la presse tech à une conférence, avec une invitation pour le moins énigmatique. "Rassemblez-vous". Voilà le message qui accompagnait un GIF envoyé aux différentes rédactions. On y voyait un couloir sombre, peu à peu éclairé par une forte lumière blanche. Ensuite une date : le 19 mars 2019, et le logo de Google. Le 19 mars n'est pas une date choisie au hasard puisqu'il s'agit du deuxième jour de la Game Developers Conference, un événement réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Google y participe souvent, notamment pour mettre en avant son système d'opération, Android. Mais cette année pourrait bien marquer la véritable entrée de l'entreprise dans le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement celui du cloud gaming. Soit le jeu vidéo "à distance", en streaming. Un "Netflix du jeu vidéo" en quelque sorte, comme le propose déjà Sony avec son abonnement PlayStation Now.

La manette de la future plateforme jeux vidéo de Google se dévoile dans un brevet - © Yankodesign / Google La manette de la future plateforme jeux vidéo de Google se dévoile dans un brevet - © Yankodesign / Google Et qui dit jeu vidéo, dit manette. D'où ce brevet publié récemment, ainsi que quelques rendus 3D créés par Yankodesign, qui nous donnent un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette manette. Malgré un design qu'on pourrait qualifier de... spécial, il s'agit après tout d'une manette classique, avec deux joysticks, des boutons, un D-Pad et quelques gâchettes. On notera la présence d'un micro, ce qui pourrait annoncer la présence d'un système de chat vocal ou du Google Assistant. Enfin, la manette pourrait notifier les joueurs, notamment lors d'invitation à rejoindre une partie. Toujours selon le brevet, la manette garderait en mémoire les préférences du joueur (volume, luminosité) et les différents écrans associés. Vu qu'il s'agit de cloud gaming, les jeux seraient à priori disponibles sur de nombreux écrans (smartphone, TV, tablettes...). En guise de mot de passe, Google aurait opté pour une combinaison de touches, que l'utilisateur devra entrer pour se connecter.