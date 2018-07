La manette adaptative de Microsoft sera livrée dans un emballage facile à ouvrir

En mai dernier, Microsoft dévoilait une manette adaptative pour tous les joueurs en situation de handicap. Et la firme de Redmond n’a pas fait les choses à moitié puisque l’emballage a également été très bien pensé.

Pour tous les joueurs paralysés, amputés ou à la mobilité réduite, Microsoft a la solution : une manette Bluetooth avec deux grands boutons programmables et une croix directionnelle. Et surtout, à l'arrière, pas moins de 19 ports jack 3,5 mm, chacun remplaçant un bouton de la manette Xbox traditionnelle (17 boutons et 2 sticks analogiques). Autrement dit, chaque joueur peut configurer la manette comme il le souhaite, en y connectant des appareils qu'il possède déjà. Si un joueur est amputé du bras droit, il pourra jouer avec son bras gauche sur la manette, et connecter une pédale qui contrôlera la partie droite. Comme son nom l'indique, la manette s'adapte à de nombreux cas de figure, et vise à remplacer des appareils souvent coûteux pour toute personne handicapée souhaitant jouer à des jeux vidéo, comme l'explique Gabi Michel de chez Microsoft : "Ces appareils peuvent coûter très cher, parfois des milliers de dollars. Ils sont créés sur mesure et il faut généralement s'adresser à une association pour les obtenir, où on est souvent placé sur une liste d'attente. C'est pourquoi chez Xbox, lorsque nous cherchions une solution matérielle, nous voulions résoudre tous ces problèmes, nous voulions que cette manette soit abordable, nous voulions qu'elle soit extensible, facile à trouver, facile à utiliser, à configurer, à jouer."