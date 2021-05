La Lituanie et la Pologne sont désormais reliées grâce à une porte connectée

Les villes de Lublin, en Pologne, et Vilnius, en Lituanie, sont situées à plus de 400 kilomètres l’une de l’autre à vol d’oiseau. Mais un nouveau projet, baptisé PORTAL, permet aux habitants d’être connectés.

La porte des étoiles

Le projet, initié par la fondation Benediktas Gylys située à Vilnius, se présente sous la forme d’une " porte " circulaire, sur laquelle on retrouve un écran géant et une webcam. En se plaçant devant, les habitants de Vilnius sont alors projetés sur la porte située à Lublin, et vice versa.

Selon Benediktas Gylys, président de la fondation, le projet est en quelque sorte " un pont qui unifie et une invitation à s'élever au-dessus des préjugés et des désaccords qui appartiennent au passé. "