La gamme Super Mario de LEGO transpose l’univers du jeu dans la vraie vie

Concrètement, le plombier de Nintendo est représenté par une grosse figurine, plus proche des DUPLO en termes d’échelle, et comportant 4 petits écrans LED, qui représentent les yeux, la bouche et le torse du personnage. L’idée est alors de parcourir un “niveau”, en faisant progresser la figurine de Mario sur un chemin interactif et semé d’embuches.