La gamme MacBook va connaitre quelques changements en 2020

L’analyste Ming-Chi Kuo est (déjà) de retour avec de nouvelles analyses, concernant notamment les ordinateurs portables d’Apple.

Le retour des claviers ciseaux

Ce n’est une surprise pour personne, Apple va bel et bien abandonner les claviers dits “papillon”, aux mécanismes plus fin, mais également plus fragile, et revenir aux claviers ciseaux, comme sur le récent MacBook Pro 16 pouces.

L’information, relayée par MacRumors, concernerait le futur modèle de 14 pouces, déjà annoncé par plusieurs rumeurs. Le 14 pouces remplacerait définitivement le modèle de 13 pouces.

Actuellement, les Macbook Pro de 13 pouces et les MacBook Air disposent encore du clavier papillon. Ce changement, moins anodin qu’il n’y parait, devrait permettre à la marque à la pomme de (re)séduire les consommateurs, qui avaient bien du mal à utiliser la version plus fine du clavier.

Ming-Chi Kuo note par ailleurs que le MacBook Pro de 16 pouces a été plutôt bien accueilli par le public, grâce à son clavier repensé et ses spécificités techniques améliorées.

Quant à la pandémie du Covid-19, Kuo pense que la production “normale” des MacBook sera rétablie d’ici la fin du mois de mars.

Un processeur maison

Autre rumeur déjà annoncée plusieurs fois : l’arrivée de MacBook équipés d’une puce ARM, développée en interne. MacRumors relaye une fois de plus les analyses de Ming-Chi Kuo et annonce que le premier modèle équipé d’une puce ARM pourrait arriver fin 2020 ou début 2021 au plus tard.

Actuellement, l’analyste n’est pas en mesure d’indiquer s’il le modèle concerné sera un MacBook Pro ou un MacBook Air (voire les deux).

La transition vers des puces maison marquera le début de la fin de la collaboration entre Apple et Intel. Une collaboration débutée en 2005.