La gamme Galaxy Note de Samsung devrait se poursuivre en 2021

Les rumeurs annonçaient la fin de la gamme Galaxy Note en 2021, mais selon une source interne, il n’en est rien. Un nouveau modèle devrait sortir l’année prochaine.

La source, qui a souhaité rester anonyme, a annoncé à l’agence de presse Yonhap que l’entreprise sud-coréenne “prépare la sortie d’une gamme Galaxy Note l’an prochain”, et que le message de Roh Tae-moon, chef de la division mobile, “ne signifie pas que la gamme Galaxy Note sera arrêtée.”

Pour rappel, Roh Tae-moon avait sous-entendu que la gamme Galaxy S serait prochainement compatible avec le stylet S-Pen, qui était jusqu’ici réservé à la gamme Note.

Contacté par le site américain The Verge, Samsung n’a pas souhaité réagir à l’annonce de l’agence Yonhap, mais a tenu à publier un communiqué :

“Samsung confirme son intention d'apporter certaines des fonctionnalités les plus appréciées du Galaxy Note à davantage de catégories d'appareils en 2021. Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience mobile à nos consommateurs et continuerons d'écouter activement et de prendre en compte les commentaires des consommateurs dans toutes nos innovations produits. Nous ne pouvons pas partager plus de détails pour le moment.”

On devrait en savoir plus dans quelques semaines. Samsung devrait en effet présenter le Galaxy S21 dès le 14 janvier.