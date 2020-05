La Gamescom en version numérique débutera le 27 août

Tous comme de nombreux autres salons, l’édition “physique” de la Gamescom de Cologne a été annulée suite à la pandémie de Coronavirus. Mais le salon, qui devait se dérouler du 25 au 29 août, aura bien lieu sous une forme entièrement numérique, du 27 au 30 août.

On le savait, l’édition 2020 de la Gamescom allait bel et bien voir le jour, pandémie ou non. Il y a quelques semaines, les organisateurs avaient annoncé qu’ils étaient “déjà en train de travailler à pleine vitesse sur une Gamescom en ligne.” Car après tout, “la Gamescom est le plus gros événement consacré au jeu vidéo au monde et c'est ce qu'il se doit encore d'être cette année.”

Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur le contenu de cette version 100% en ligne. Comme l’explique Oliver Frese, Directeur général du Koelnmesse (l’organisation en charge du parc des expositions de la ville de Cologne), “En peu de temps et en travaillant en étroite collaboration avec certaines des plus importantes sociétés de jeux au monde au sein du conseil consultatif de la Gamescom, nous avons pu développer un concept puissant pour l’édition 2020.”

Concrètement, le salon sera divisé en plusieurs catégories :

Le Gamescom : Opening Night Live , soit la cérémonie d’ouverture, présentée par Geoff Keighley.

, soit la cérémonie d’ouverture, présentée par Geoff Keighley. Le Gamescom Now , qui proposera des vidéos, des avant-premières et autres annonces liées à de futurs jeux. Il sera également question d’eSport et de cosplay, entre autres.

, qui proposera des vidéos, des avant-premières et autres annonces liées à de futurs jeux. Il sera également question d’eSport et de cosplay, entre autres. Le Gamescom : Awesome Indies , qui fera la part belle aux productions indépendantes.

, qui fera la part belle aux productions indépendantes. Le Gamescom : Daily Show , soit un talk-show quotidien sur l’univers du jeu vidéo.

, soit un talk-show quotidien sur l’univers du jeu vidéo. Et enfin, le Gamescom : Best of Show, qui se chargera de résumer les moments forts de l’édition 2020, avec notamment une remis de prix.

Chaque journée sera à suivre en direct sur le site de la Gamescom.