La Game Developers Conference aura finalement lieu en août

Après avoir été annulée, la Game Developers Conference pourrait faire son retour… si tout va bien.

Informa Tech, qui organise le salon, a annoncé qu’une version “Summer” de la GDC se tiendra au Moscone Center de San Francisco, du 4 au 6 août prochain.

“GDC Summer sera une expérience unique de la Game Developers Conference, mais conservera le même niveau élevé de conférences dirigées par des experts que lors de la GDC traditionnelle, ainsi qu'un salon d'exposition de deux jours en freestyle les 5 et 6 août.”

Si le nom des invités et des développeurs présents n’est pas encore connu, Informa Tech déclare que “le programme de la conférence d'été de la GDC consistera en un contenu technique de haute qualité, mélangé à de précieuses tables rondes pour favoriser la conversation et la connexion.”

Évidemment, les organisateurs ne prennent pas la pandémie de COVID-19 à la légère pour autant : “La GDC Summer donnera à la communauté des développeurs de jeux une chance de se réunir d'une manière qui n'a pas été possible actuellement à cause du COVID-19. La sécurité reste la préoccupation primordiale des organisateurs de la GDC nous allons continuer de surveiller les dernières informations des responsables de la santé pour garantir un événement sûr et captivant pour tout le monde à GDC Summer, puis à la GDC 2021 et au-delà.”

Récemment, l’E3, le plus gros salon dédié au jeu vidéo, avait lui aussi été annulé. La Gamescom 2020, qui se déroulera à Cologne du 25 au 29 août, est quant à elle maintenue.