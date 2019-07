La Galaxy Watch Active 2 de Samsung pourrait enregistrer des électrocardiogrammes

La smartwatch, qui devrait prochainement succéder à la Galaxy Watch Active, deviendrait la première montrer connectée de la marque à proposer une fonction ECG.

C'est le site Wareable qui annonce l'arrivée de cette fonction, déjà disponible sur l'Apple Watch Series 4. Tout en précisant que l'enregistrement d'électrocardiogrammes ne serait pas disponible lors de la sortie de la montre, mais lors d'une mise à jour prévue avant juin 2020. Au lancement, la Galaxy Watch Active 2 se contenterait de proposer des fonctions "basiques", comme des informations sur le rythme cardiaque de l'utilisateur.

Sur la montre d'Apple, l'enregistrement se fait à partir d'une app spéciale, préinstallée sur l'Apple Watch. L'utilisateur doit poser ses bras sur une table (ou sur les cuisses), et maintenir un doigt sur la Digital Crown pendant 30 secondes. L'application analyse les résultats et indique ensuite si le rythme cardiaque est sinusal (régulier), ou si l'utilisateur souffre de fibrillation auriculaire ou d'une fréquence cardiaque lente ou rapide. Comme le précise Apple, l'app ECG ne permet pas de détecter les crises cardiaques, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux, ou tout troubles cardiaques. Et il en sera sans doute de même sur la Galaxy Watch Active 2.

La nouvelle smartwatch de Samsung devra, tout comme Apple, attendre l'autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis ainsi que l'autorisation pays par pays pour pouvoir proposer la fonction ECG au plus grand nombre d'utilisateurs. Ce qui expliquerait son arrivée via une mise à jour.

La Galaxy Watch Active 2 devrait être disponible en trois modèles et deux tailles (40 et 44 mm) et devrait être dévoilée officiellement le 7 août prochain à New York lors de l'annonce du Galaxy Note 10.