La Galaxy Tab S6 se mesure à l'iPad Pro

Cette semaine, Samsung a officiellement présenté sa tablette la plus perfectionnée à ce jour : la Samsung Galaxy S6. L'appareil, conçu pour le loisir mais aussi pour un usage professionnel, se présente comme un concurrent sérieux de l'Apple iPad Pro.

Voici un comparatif des fonctionnalités de leurs configurations les plus performantes.

Taille

Samsung Galaxy Tab S6 :

6,28 pouces x 9,63 x 0,22

422 g

Apple iPad Pro 12,5 pouces :

8,46 x 11,04 x 0,23

630 g

Écran

Samsung Galaxy Tab S6 écran 10,5 pouces :

10,5 pouces

Super AMOLED

287 ppp

Apple iPad Pro 12,5 pouces :

12,9 pouces

Liquid Retina

264 ppp

Caméra

Samsung Galaxy Tab S6 :

Frontale : 8 MP

Au dos : caméra grand-angle et ultra grand-angle

Apple iPad Pro 12,5 pouces :

Frontale : 7 MP

Au dos : 12 MP

Processeur et système d'exploitation

Samsung Galaxy Tab S6 :

Qualcomm Snapdragon 8150

Android 9 Pie

Apple iPad Pro 12,5 pouces :

A12X Bionic

iOS 12

Capacité

Samsung Galaxy Tab S6 :

8 Go de mémoire RAM

256 Go de mémoire de stockage

Batterie

Samsung Galaxy Tab S6 :

7040mAh

Apple iPad Pro 12,5 pouces :

10,875mAh

L'écran plus imposant, la capacité de stockage et l'autonomie de l'iPad Pro conviendront peut-être davantage aux amateurs de films et aux créatifs, puisque les projets volumineux et les vidéos peuvent être conservés dans l'appareil. En revanche, les blogueurs et vloguers apprécieront le trio de caméras de l'appareil Samsung.

Professionnels et étudiants utiliseront les deux appareils pour prendre des notes, envoyer des e-mails et mener des vidéo-conférences.

Les processeurs et systèmes d'exploitation étant dans les deux cas les plus performants, c'est l'interface des appareils qui fera réellement la différence auprès de chacun des utilisateurs.



