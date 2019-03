La franchise Call of Duty débarque sur mobile

Activision s'associe à Tencent pour une version "free-to-play" de la célèbre série de FPS.

C'est le studio Timi, détenu par Tencent, qui aura la lourde tâche de transposer le jeu d'Activision sur smartphones Android et iOS. D'après les premières informations, Call of Duty Mobile proposerait des cartes (Hijacked, Nuketown...) et des armes inspirées d'anciens épisodes de la franchise.