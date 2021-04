La franchise Assassin’s Creed se déclinera prochainement en livres pour enfants

C’est à cette centaine de personnages que viendront prochainement s’ajouter trois personnages issus de la franchise Assassin’s Creed. À savoir Monsieur Ezio (qui apparaît dans Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood et Assassin's Creed: Revelations); Madame Kassandra (qui apparaît dans Assassin's Creed: Odyssey) et Madame Eivor (Assassin's Creed: Valhalla).

Des aventures pour les tout petits

“En mélangeant le sens de l’aventure et de l’histoire d’Assassin’s Creed avec les designs colorés et délicieux de la série Monsieur Madame, ces livres plairont aux lecteurs plus jeunes ainsi qu’adultes”, a déclaré Ubisoft mercredi dans un communiqué de presse. “Suivez Monsieur Ezio, Madame Kassandra et Monsieur Eivor, alors qu'ils tentent chacun d'accomplir leurs propres missions dans les trois premiers livres de cette série!”

Prévus pour le 19 mai chez Hachette Heroes, les trois livres coûteront 5 euros et comporteront 40 pages. Un aperçu des pages intérieures est disponible sur Amazon.