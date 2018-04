La France est accusée de cybersquatting après s'être approprié le nom de domaine france.com

Pour le ministère des Affaires étrangères, il s'agit de protéger l'image de la France en ligne, et plus particulièrement l'image du site officiel du pays, à savoir france.fr. Pour Jean-Noël Frydman, un expatrié vivant aux États-Unis, et propriétaire du nom de domaine france.com depuis 1994, il s'agit tout simplement d'un vol.

Le cybersquatting est une pratique illégale d'occupation d'un nom de domaine (principalement d'une marque ou d'un nom propre), dans le but de ternir l'image de la marque ou de la personne en question, ou d'en tirer profit, notamment en revendant le nom de domaine à prix fort. Les histoires de cybersquatting sont courantes (l'opportunisme de certains internautes n'a pas de limite), mais rares sont les cas où un pays est accusé de cette pratique.

C'est pourtant ce qui est arrivé le 12 mars dernier à Jean-Noël Frydman, propriétaire depuis 24 ans du nom de domaine france.com, qui depuis redirige automatiquement vers france.fr suite à un arrêt de la Cour d'appel de Paris. La procédure, débutée en 2015 par le quai d'Orsay, estimait que l'adresse france.com violait le droit français des marques.

Pourtant, le site de Jean-Noël Frydman ne semblait pas porter pas préjudice à la France puisqu'il proposait de nombreuses informations à destination des francophiles ou des francophones vivant notamment aux États-Unis. Frydman collaborait par ailleurs très souvent avec le ministère des Affaires étrangères, le Consulat général de Los Angeles et d'autres agences gouvernementales françaises.

Jean-Noël Frydman a donc décidé de porter plainte à son tour devant le tribunal fédéral de Virginie contre la République Française, le ministre Jean-Yves Le Drian, le ministère des Affaires étrangères et l'agence gouvernementale Atout France. Le plaignant estime que le gouvernement français ne possède pas les droits du mot "France" et qu'à aucun moment, ils n’auraient essayé d'acheter le nom de domaine, jugeant qu'ils étaient tout simplement "autorisés" à s'emparer de l'adresse.

La date du verdict n'est pas connue, mais en cas de victoire, le cas Frydman pourrait faire jurisprudence.