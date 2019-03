La fonction Remote Play de la PlayStation 4 permet désormais de jouer sur iOS

Cette semaine, c'est donc la version iOS tant attendue qui débarque sur l'App Store. Le principe est le même : vous connectez l'application à votre compte PlayStation Network et à votre console, et vous pouvez ensuite prendre le contrôle directement depuis votre appareil, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un iPad.

En 2016, Remote Play s'ouvre aux PC et Mac, en offrant les mêmes fonctionnalités. L'ordinateur reçoit l'image de la console via Wifi, et le joueur peut utiliser sa manette DualShock 4, reliée par USB, pour contrôler le jeu. Une version Android de l'app est également disponible, mais elle est malheureusement limitée à l'heure actuelle aux smartphones Xperia, développés par... Sony.

L'interface sur un iPhone X - © Tous droits réservés

Les touches apparaissent à l'écran, mais pour plus de confort, Sony recommande l'utilisation d'une manette MFi, comme la SteelSeries Nimbus, vendue dans tous les Apple Store, et qui permet notamment de jouer à des jeux compatibles sur l'Apple TV.

Il existe cependant un moyen détourné pour utiliser une DualShock 4 sur iOS. Pour cela, il faut :

Créer un second profil sur votre console Connecter l'application Remote Play à ce second profil À l'aide de la manette, revenir sur le premier profil et lancer votre jeu

C'est un poil contraignant, mais cela fonctionne. La manette contrôle la partie en cours sur la console et l'application ne sert que de deuxième écran.

Le Remote Play est disponible sur PS4 et PS4 Pro (la version Pro peut envoyer une image sur iPhone et iPad allant jusqu'à 1080p selon la qualité de votre connexion). Vous aurez besoin au minimum d'un iPhone 7 ou d'un iPad de sixième génération pour faire tourner l'application. Enfin, sachez que la connexion entre votre appareil iOS et la console n'est possible qu'en Wi-Fi.