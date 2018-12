La fonction découverte de Google Maps est disponible en Belgique

En mai dernier, Google dévoilait l’onglet « For You », avec des recommandations personnalisées de lieux situés aux alentours. L'option est désormais disponible dans plus de 40 pays sur iOS et 130 pays sur Android.

Il n’a jamais été aussi simple de découvrir un nouvel endroit grâce à cette nouvelle option de découverte proposée par Google. Sur le blog officiel de l’entreprise, on peut y lire que "l'onglet Pour vous est conçu pour être une source d'inspiration constante et adaptée à vos goûts et à vos préférences. Suivez simplement les quartiers ou les lieux qui vous intéressent pour obtenir des mises à jour et des recommandations - des dernières informations concernant une ouverture ou un pop-up store, un nouvel élément sur menu ou même des suggestions de restaurants en fonction de vos goûts."

L’option est disponible dès à présent sur la version Android et iOS de l’application mobile et vous permet de découvrir facilement des restaurants, bars ou attractions tout autour de vous. En cliquant sur l'icône verte (les trois petits points), vous pourrez affiner votre recherche et trouver facilement des épiceries, des musées, des distributeurs de billets ou des cafés.

Il n’est pas nécessaire de mettre l’application à jour via l’App Store. Si l’option n’est pas encore disponible, vous pouvez toujours forcer le redémarrage de l’application.