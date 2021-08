La fin de l’année sera chargée chez Apple

Les rumeurs se suivent et se ressemblent ces derniers jours concernant Apple. Preuve qu’à l’approche de l’annonce de l’iPhone 13, les informations se mettent doucement en place et concordent de plus en plus.

Et sans surprise, c’est une fois de plus le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, qui est déjà de retour avec de nouvelles précisions sur les plans de la marque à la pomme pour la fin de l’année. Dans sa newsletter Power On, Gurman confirme que l’entreprise devrait organiser plusieurs Keynote, comme ce fut le cas en 2020.

Au programme : l’iPhone 13, évidemment, mais également l’Apple Watch Series 7, les nouveaux AirPods, l’iPad Mini, l’iPad 9, et le MacBook Pro.

L’iPhone 13 marquerait une “petite année” pour le flagship d’Apple. Sorte de iPhone 12S, l’iPhone 13 devrait néanmoins apporter quelques nouveautés, notamment du côté de l’écran, de sa puce, et de l’appareil photo.

L’Apple Watch Series 7 connaîtrait également peu de changements, si ce n’est un design plus “carré”, avec des bords moins arrondis, et plus proche de l’iPad Pro et de l’iPhone 12. Le processeur serait plus rapide, et le suivi du sommeil serait amélioré.

Lire aussi : iPhone 13 : un lancement dans les temps en septembre ?

L’iPad Mini 6 aura droit à un nouveau design, et verrait les bords de l’écran rétrécir. Destinée aux étudiants, cette nouvelle tablette pourrait voir son prix baisser. Apple présenterait également l’iPad 9, avec une puce A15, un connecteur USB-C et la présence du “Smart Connector” à l’arrière, ce qui permet d(utiliser la tablette avec des accessoires comme le Magic Keyboard.

Du côté des AirPods 3, Apple emprunterait le look des AirPods Pro, avec une tige plus courte, mais la réduction du bruit restera limitée au modèle Pro. Il s’agira néanmoins de la mise à jour la plus importante de la gamme depuis sa création en 2016, selon le journaliste.

Enfin, celui que tout le monde attend, à savoir le MacBook Pro : celui-ci pourrait arriver en novembre, date à laquelle le MacBook Pro actuel célébrera ses deux ans. Deux modèles seront disponibles : 14 et 16 pouces. Les deux bénéficieront d’un écran miniLED et d’une nouvelle puce M1X.

Bref, même s’il ne s’agit toujours que de rumeurs, les futurs plans d’Apple sont plus clairs que jamais.