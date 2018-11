La durée de vie des batteries d’iPhone serait de moins en moins bonne

Le Washington Post s’est associé aux sites CNET, Consumer Reports (la version américaine de Test Achats) et Tom’s Guide afin de tester la durée de vie des batteries des iPhone. Et les résultats semblent indiquer qu’elles seraient de moins en moins performantes.

“Au cours des dernières semaines, j’ai répété le même test de batterie sur 13 téléphones. À quelques exceptions près, les meilleurs modèles de cette année ont sous-performé les résultats de l’année dernière. Le nouvel iPhone XS était déchargé 21 minutes plus tôt que l’iPhone X de l’année dernière. Le Pixel 3 de Google a duré près d’une heure et demie de moins que son Pixel 2.”

Autrement dit, même les flagships Android ne sont pas épargnés. Mais le reste de l’enquête se concentre principalement sur les iPhone d’Apple. Ainsi, on apprend que l’iPhone XR avec son écran LCD offre une meilleure batterie que tous les autres iPhone. Voici les résultats sur les six derniers iPhone commercialisés par Apple :

iPhone XR : 12h25m

iPhone 8 Plus : 10h10m

iPhone XS Max : 10h06m

iPhone 8 : 9h51m

iPhone X : 9h30m

iPhone XS : 9h09m

On peut noter que l’iPhone XS Max, qui possède la plus grosse batterie jamais placée dans un iPhone, fait moins bien que le XR ou le 8 Plus, alors qu’Apple prétend qu’il peut durer jusqu’à 30 minutes de plus que le 8 Plus. Selon le Post, la raison est simple : “Il existe un secret de polichinelle dans l’industrie : les batteries lithium-ion des smartphones atteignent un point d’inflexion où elles ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme”.

“Les batteries s’améliorent très lentement, d’environ 5% par an”, déclare Nadim Maluf, PDG d’une société de la Silicon Valley, Qnovo, qui contribue à l’optimisation des batteries. "Mais la consommation électrique des téléphones augmente plus vite que 5%.” Et la situation de l'alimentation des téléphones est sur le point de s'aggraver. La nouvelle technologie sans fil ultrarapide appelée 5G, qui arrivera bientôt aux États-Unis, imposera des exigences encore plus importantes à nos batteries.”