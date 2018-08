Sony a annoncé 4 nouveaux coloris pour la manette de la PlayStation 4, sobrement baptisée la DualShock 4. Ou comment augmenter les ventes d’accessoires d’une console qui se rapproche lentement de la fin de son cycle. Les quatre coloris, qui seront disponibles à partir de septembre, ont été surnommés Berry Blue, Sunset Orange, Blue Camouflage et Copper. Certaines sont plutôt réussies (notamment la Berry Blue, avec les boutons pourpres), d’autres moins (sauf si vous avez vraiment envie de jouer à Call of Duty avec une manette camouflage). Mais ce qui est certain, c’est que Sony aime ce qui flashe.

La DualShock 4 reprend quelques couleurs - © Tous droits réservés La DualShock 4 reprend quelques couleurs - © Tous droits réservés Le prix en euros n’est pas connu, mais elles coûteront 64,99 dollars aux États-Unis. Soit un peu plus cher qu’une manette classique (blanc ou noir), vendue aux alentours de 50 euros chez nous. La version Sunset Orange sera disponible le 18 septembre. La Blue Camouflage sortira le 12 octobre, suivi de la Berry Blue le 23 octobre et la Copper le 30 octobre. À cette même date, trois autres modèles réédités (Gold, Silver et Steel Black) seront également disponibles.