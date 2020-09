La douane américaine saisit des OnePlus Buds en pensant qu’il s’agissait de contrefaçon d’AirPods

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

(U.S. Customs and Border Protection) a annoncé la saisie via un tweet et un communiqué de presse, où on aperçoit très clairement une boîte de OnePlus Buds.

Le service des douanes déclare avoir intercepté 2000 boîtes de OnePlus Buds, en provenance de Hong Kong, et annonce que la valeur est évaluée à 398 000 dollars, “s’il s’agissait de véritables AirPods”.

Sauf que les OnePlus Buds, commercialisés depuis quelques semaines, sont bel et bien réels, et que chaque boîte indique très clairement qu’il s’agit de ces écouteurs, au look certes très proche des AirPods d’Apple, et non les écouteurs de la marque à la pomme.