La consultation des sites et applis de météo sur mobile explose

En mai 2019, 28 millions d'internautes ont consulté des sites et applications de météo, soit un peu moins d'un Français sur deux (44,7%). C'est 1,6 million de plus qu'un an auparavant.

La majorité des visiteurs mensuels (73,5%) privilégient le mobile pour consulter les prévisions météorologiques. D'ailleurs, plus de la moitié (52%) utilisent même exclusivement des terminaux mobiles pour cette activité. Sans surprise, ils plébiscitent alors les applications (65% du temps passé sur mobile, contre 35% pour les sites spécialisés).

Selon Médiamétrie, c'est sans surprise Météo France qui se place en tête des audiences, tous supports confondus, avec 13,4 millions de visiteurs uniques mensuels. Suivent La chaîne Météo (7,2M), AccuWeather.com (6,2M), Weather Channel Networld (4,2M) et Meteociel (2,7M).

En mai 2019, 53 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet, soit 84,5% de la population française âgée de 2 ans et plus. Ce sont ainsi 45,4 millions d'internautes qui se connectent chaque jour en France, en moyenne 32 minutes depuis un ordinateur et 82 minutes depuis un terminal mobile.

Cette mesure repose sur un panel unique de plus de 25.000 individus de 2 ans et plus, dont 4.500 équipés d'au moins deux écrans (ordinateur et/ou smartphone et/ou tablette). Elle porte, en outre, sur plus de 6.000 marques et 1.000 applications.