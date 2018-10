La conférence X018 de Microsoft promet son lot de “révélations” sur le futur de la Xbox

L’édition 2018 de la conférence Xo de Microsoft se déroulera à Mexico les 10 et 11 novembre prochain.

Et si on se fie au compte Twitter mexicain de Xbox, on peut s’attendre à quelques surprises. “Des news + des révélations + des invités spéciaux + le Xbox Fan Fest + la ville de Mexico = la meilleure édition de Inside Xbox”, peut-on lire dans ce message publié en début de semaine.

La conférence de presse Inside Xbox, qui sera diffusée sur internet le 10 novembre contiendra, selon Phil Spencer, des annonces de la part d’éditeurs tiers et de Microsoft. L’entreprise devrait logiquement avoir une “présence importante” lors de l’événement, toujours selon le boss de Xbox.

Quant aux annonces surprises, on parle d’un nouvel épisode très attendu de la saga Splinter Cell. Selon l’insider canadien RodneyBouch, “Sam Fisher prendrait actuellement des cours d’espagnol à Wesmount au Québec”. Comprenez : le personnage principal de la saga d’Ubisoft prépare son annonce à Mexico, dans les locaux canadiens d’Ubisoft…