La conférence WWDC d’Apple se tiendra une nouvelle fois en ligne

Tout comme l’édition 2020, l’édition 2021 de la WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) aura lieu en ligne.

Du 7 au 11 juin

Il s’agit donc de la première annonce officielle de l’année pour Apple, alors qu’une Keynote se fait toujours attendre (peut-être pour le mois d’avril ?)

Lire aussi : La prochaine Keynote n’aura sans doute pas lieu au mois de mars

Quoiqu’il en soit, la WWDC sera l’occasion de découvrir les premières images d’iOS 15, et des autres systèmes d’opération d’Apple (iPadOS, macOS, watchOS et tvOS).

Et comme toujours, la conférence sera l’occasion pour les développeurs de tout niveau d’apprendre toujours plus, grâce à des formations qui sont publiées gratuitement en ligne. Une aubaine pour les 28 millions de développeurs qui travaillent sur les plateformes d’Apple, quand on sait qu’en temps normal, la WWDC ne peut en accueillir que 5000 au maximum.

“Nous allons faire en sorte que la WWDC21 soit notre meilleur et plus grand événement à ce jour, et nous sommes ravis d'offrir aux développeurs de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer”, a tenu à annoncer Susan Prescott, responsable des relations développeurs. C’est la première fois que Prescott prend les devants, depuis que Phil Schiller a décidé de prendre ses distances avec l’entreprise.

À noter que tout comme l’année dernière, Apple introduira un concours pour les étudiants, le Swift Student Challenge, avec quelques prix à la clé. Cette année, il leur sera demandé de “créer une scène interactive dans une aire de jeux qui peut être expérimentée en trois minutes.”