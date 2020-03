La conférence WWDC d’Apple se tiendra exclusivement en ligne

Face à la pandémie de Coronavirus, la décision d’Apple concernant sa Worldwide Developers Conference était très attendue. C’est désormais officiel : l’événement est maintenu, mais uniquement en ligne.

La firme de Cupertino a confirmé que l’édition 2020 sera adaptée à la situation, et “rassemblera des millions de développeurs dans le monde avec une keynote d’ouverture et des sessions en ligne.”

L’événement en ligne, qui se déroulera en juin, devrait permettre aux développeurs, débutants comme confirmés, de découvrir les nouveautés prévues par l’entreprise, d’échanger entre spécialistes et passionnés et de mettre en avant de nouveaux projets.

Selon Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple , “l’actuelle situation sanitaire a nécessité la création d'un nouveau format pour la WWDC 2020.” Ce qui n’est pas sans conséquence pour la région de San Jose, habituée à accueillir chaque année des milliers de développeurs et journalistes venus du monde entier pour l’occasion. Voilà pourquoi Apple a également annoncé un dédommagement à hauteur d’un million de dollars pour les entreprises de la région de San Jose afin de compenser la perte de revenus découlant de l’organisation en ligne de l’édition 2020 de la WWDC.

La WWDC 2020 sera l’occasion d’en apprendre plus sur le futur d’Apple. L’entreprise devrait y présenter iOS 14, watchOS 7, et le nouveau macOS. “Avec toutes les innovations sur lesquelles nous avons travaillé, sur le plan des produits et des technologies, la WWDC 2020 s’annonce très riche. Je suis impatient de voir nos développeurs utiliser le nouveau code et interagir de façons entièrement inédites avec les ingénieurs Apple pour concevoir les technologies et les frameworks qui définiront l’avenir de toutes les plateformes Apple”, a déclaré Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d’Apple.