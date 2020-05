La conférence WWDC d’Apple se déroulera en ligne le 22 juin

La marque à la pomme vient tout juste d’annoncer la date de sa conférence très attendue. Apple devrait y présenter la prochaine version de son OS, iOS 14.

Dans un communiqué, Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a déclaré que “la WWDC20 sera notre plus grande à ce jour, réunissant notre communauté mondiale de développeurs de plus de 23 millions de personnes d'une manière sans précédent pendant une semaine en juin pour en savoir plus sur l'avenir des plates-formes Apple.”

Apple partagera plus d’informations dans les semaines à venir. Mais on sait déjà qu’un concours sera organisé pour tous les codeurs en herbes. Baptisé le “Swift Student Challenge”, le but sera de créer une scène interactive qui peut être découverte en moins de trois minutes dans l’application Swift Playgrounds. Le gagent repartira avec… une veste exclusive à l’effigie de la conférence et des pins.

Parmi les nouveautés prévues sur iOS 14/iPadOS 14 ou encore watchOS 7, on attend notamment une nouvelle application de fitness ou encore une application dédiée au sommeil (la liste complète des découvertes effectuées par les journalistes du site 9to5Mac est à redécouvrir par ici).

À noter que pour la première fois, la WWDC sera entièrement gratuite. Habituellement, un ticket est vendu aux alentours de 1500 dollars aux développeurs intéressés.