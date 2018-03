La Commission européenne pourrait taxer les géants du web

Ce mercredi, la Commission a dévoilé son projet de taxation des géants du web à hauteur de 3% des revenus dégagés par leurs activités dans le numérique.

Cette mesure, provisoire, ferait la différence entre les grandes entreprises et les startups et petites ou moyennes entreprises. Des seuils seront ainsi mis en place pour ne pas affecter les entreprises qui débutent. De plus, la taxe ne visera que certaines activités, comme les services échangés entre membres (comme Uber et AirBnb) ou encore les recettes obtenues grâce à la vente d'espace publicitaire en ligne.

La commission explique que seules les entreprises dont le chiffre d'affaires brut dépasse les 750 millions d'euros par an dans le monde (50 millions d'euros dans l'Union européenne) seront concernées. De quoi générer immédiatement des recettes pour les états membres en taxant des activités qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Pour autant, il ne s'agit pas forcément d'une taxe antiaméricaine, ni d'une taxe contre les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), mais bien d'une taxe qui viserait jusqu'à 150 entreprises, dont la moitié sont américaines, un tiers européenes, et le reste essentiellement chinoises.

Du côté du G5 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie), on salue l'initiative : "Nous continuons à soutenir les travaux de l'UE en cours et espérons qu'ils permettront de lancer une forte dynamique de discussions au niveau du G20 et de l'OCDE, tout en fournissant en même temps le socle pour une action européenne coordonnée dans le but de mettre en adéquation l'imposition des bénéfices des entreprises hautement numérisées avec l'endroit où est créée la valeur"

Mais pour que la décision soit effective, il faut une unanimité entre tous les pays membres. Pour l'instant, seuls 19 pays ont donné leur accord à ce projet de taxe à hauteur de 3%. Une taxe qui pourrait rapporter jusqu'à 5 milliards d'euros de recettes fiscales par an pour l'ensemble de l'union.