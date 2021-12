La CIA travaille sur des projets liés à la cryptomonnaie

William Burns, directeur de la CIA, a affirmé que l'agence de renseignement était à l'initiative de plusieurs projets dans le secteur des cryptomonnaies. Si William Burns n'est à la tête de l'agence que depuis mars 2021, cela fait plusieurs années que les projets ont démarré. "J'ai hérité d'un certain nombre de projets dédiés aux cryptomonnaies par mon prédécesseur", a-t-il déclaré.

Si le gouvernement s'intéresse aux cryptomonnaies, c'est surtout à cause des "ransomwares". Cette technique d'attaque informatique devenue de plus en plus courante vise à envoyer un logiciel malveillant pour chiffrer les données d'un système et ensuite demander une rançon à l'entreprise pour récupérer les informations.

Dans l'extrême majorité des cas, la rançon est demandée en cryptomonnaie pour permettre aux voleurs de disparaître avec l'argent dans la nature.

En mai 2021, les États-Unis et le réseau d'oléoducs de Colonial Pipeline ont dû payer une rançon en bitcoins équivalente à 4,4 millions de dollars.